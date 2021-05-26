Собянин поделился планами относительно развития ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на ВДНХ продолжаются работы по реконструкции объектов и благоустройству территории. В этом году там появятся около 15 новых музеев, аттракционов и экспозиций, передает «Утро.ру».

По данным издания, в ближайшем будущем на ВДНХ заработает колесо обозрения «Солнце Москвы», высота которого составляет 140 метров. Рядом откроют экспоцентр и детский парк. После завершения реставрационных работ осенью в павильоне № 31 «Геология» появится выставка Биологического музея имени К. А. Тимирязева «Феномен жизни: от вируса до человека». Центр национальных конных традиций начнет работать через несколько месяцев в павильонах № 41–43 «Коневодство».