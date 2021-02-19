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    19 февраля 2021, 15:17

    Собянин поблагодарил правоохранителей за гарантию безопасности москвичей

    Анатолий Минкин

    Работа правоохранительных органов Москвы привела к тому, что более 70% горожан чувствуют себя в безопасности. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил мэр российской столицы Сергей Собянин на церемонии вручения премии сотрудникам силовых структур.

    Собянин поблагодарил правоохранителей за гарантию безопасности москвичей

    Московский градоначальник поблагодарил правоохранителей за их работу, которая привела к существенному снижению преступлений, которые совершаются в городе.

    «Горожане отвечают тем, что ощущают все большую безопасность в Москве. Если в 2013 году только 30% горожан ощущали себя в безопасности от преступных посягательств, то сегодня их более 70%», — отметил Собянин.

    Он напомнил, что власти Москвы постоянно оказывают сотрудникам правоохранительных органов социальную поддержку и улучшают их социальную базу. По его словам, это одно из самых важных направлений в совместной работе города и правоохранительных структур.