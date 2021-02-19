Собянин поблагодарил правоохранителей за гарантию безопасности москвичей

Работа правоохранительных органов Москвы привела к тому, что более 70% горожан чувствуют себя в безопасности. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил мэр российской столицы Сергей Собянин на церемонии вручения премии сотрудникам силовых структур.

Московский градоначальник поблагодарил правоохранителей за их работу, которая привела к существенному снижению преступлений, которые совершаются в городе.

«Горожане отвечают тем, что ощущают все большую безопасность в Москве. Если в 2013 году только 30% горожан ощущали себя в безопасности от преступных посягательств, то сегодня их более 70%», — отметил Собянин.

Он напомнил, что власти Москвы постоянно оказывают сотрудникам правоохранительных органов социальную поддержку и улучшают их социальную базу. По его словам, это одно из самых важных направлений в совместной работе города и правоохранительных структур.