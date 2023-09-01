Общество 01 сентября 2023, 10:58 Собянин поблагодарил московских коммунальщиков за помощь Донецку и Луганску Мэр Москвы Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в Донецке и Луганске Сайт мэра и правительства Москвы

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В последние два года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы помогали восстанавливать новые территории в России. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил их работу на торжественном вечере «Москва — город для каждого».

Он рассказал, что в течение года в Донецке установили 13 тысяч окон, разбитых в результате обстрелов, помимо обычной работы коммунальных служб, таких как подготовка к зиме или обустройство объектов соцкультбыта.

Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем. Руководители Донецкой и Луганской республик, а также жители меня просили передать вам огромное спасибо за то, что вы там делали. Сергей Собянин

Ранее заммэра Бирюков сообщил, что в Москве завершили гидравлические испытания теплосетей к зиме.