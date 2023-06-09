Общество 09 июня 2023, 15:20 Собянин по поручению Путина провел личный прием жителей Москвы Мэр Москвы Собянин по поручению президента Путина провел личный прием жителей столицы

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о традиционном приеме граждан по поручению президента России Владимира Путина.

К мэру обратилась Валерия Прудкая с просьбой ускорить строительство школы и детского сада в Молжаниновском районе.

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Собянин уточнил, что школа на 1100 мест с помещениями для занятий моделированием, прототипированием и робототехникой достроена на 82%, а детсад с бассейном, который смогут посещать 350 детей, — на 93%. Он заверил, что объекты достроят и сдадут до 1 сентября.

Я сам держу под контролем развитие Молжанинова, потому что знаю, что там есть проблемы. Мы ими занимаемся. Сергей Собянин Мэр Москвы

Кроме того, в этом году на Синявинской улице откроется детско-взрослая поликлиника с женской консультацией и постом скорой помощи.

Мэр также пообщался с главой совета ветеранов района Марьино Юлией Ромашкиной. Он пообещал, что благоустройство Аллеи Ветеранов вдоль улицы Перервы завершат в этом году.

Это символ нашей Победы. И самое главное, что это напоминает о наших героях, которые защищали Москву. Юлия Ромашкина Председатель совета ветеранов района Марьино

Ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко попросил у мэра организовать в Москве стажировку для преподавателей и студентов вуза. Он рассказал о желании молодых специалистов, которые будут восстанавливать культурное наследие региона, изучить современные технологии на практике.

Мы отреставрировали около тысячи объектов. Вообще колоссальный объем, практика и огромный опыт. С удовольствием поделимся им с молодыми людьми вашего университета. Сергей Собянин Мэр Москвы