Общество 11 июля 2023, 15:08 Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей «Москвич» Мэр столицы Сергей Собянин передал сотрудникам Росгвардии 100 автомобилей «Москвич 3» АГН «Москва»

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Мэр Москвы Сергей Собянин передал сотрудникам Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации 100 автомобилей «Москвич 3». Это произошло во время его визита на базу ведомства — городка ОМОН в Строгино.

Собянин подчеркнул, что Росгвардия играет ключевую роль в обеспечении безопасности столицы, отвечает за защиту от внешних угроз, поддержание внутреннего порядка и охрану объектов социальной сферы, таких как детские сады, школы, больницы и государственные органы.

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Мэр также выразил готовность правительства Москвы оказывать содействие в материально-техническом обеспечении и социальной поддержке ведомства.

Директор Росгвардии Виктор Золотов на встрече отметил, что благодаря усилиям властей столицы несколько лет успешно решались вопросы развития инфраструктуры войск, укреплялась материальная база и повышался уровень социальной защищенности личного состава.

По его мнению, передача вневедомственной охране 100 новых служебных автомобилей, производимых под маркой «Москвич», улучшит региональную безопасность.

Ранее сообщалось о том, что росгвардейцы помогли заблудившемуся в Москве лемуру.