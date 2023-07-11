11 июля 2023, 15:08
Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей «Москвич»
Мэр столицы Сергей Собянин передал сотрудникам Росгвардии 100 автомобилей «Москвич 3»
Мэр Москвы Сергей Собянин передал сотрудникам Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации 100 автомобилей «Москвич 3». Это произошло во время его визита на базу ведомства — городка ОМОН в Строгино.
Собянин подчеркнул, что Росгвардия играет ключевую роль в обеспечении безопасности столицы, отвечает за защиту от внешних угроз, поддержание внутреннего порядка и охрану объектов социальной сферы, таких как детские сады, школы, больницы и государственные органы.
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Мэр также выразил готовность правительства Москвы оказывать содействие в материально-техническом обеспечении и социальной поддержке ведомства.
Директор Росгвардии Виктор Золотов на встрече отметил, что благодаря усилиям властей столицы несколько лет успешно решались вопросы развития инфраструктуры войск, укреплялась материальная база и повышался уровень социальной защищенности личного состава.
По его мнению, передача вневедомственной охране 100 новых служебных автомобилей, производимых под маркой «Москвич», улучшит региональную безопасность.
Ранее сообщалось о том, что росгвардейцы помогли заблудившемуся в Москве лемуру.
Росгвардия
Сергей Собянин
Москва 2023
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