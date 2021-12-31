Собянин перед Новым годом поблагодарил москвичей за трудолюбие и таланты

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом. Он поблагодарил москвичей за таланты и трудолюбие. Отдельно он обратился к ветеранам и врачам.

Собянин в своих соцсетях отметил, что 2021 год был наполнен работой. Тревогами и повседневной суетой.

«Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни. Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение», — сказал мэр.

Он отдельно поблагодарил ветеранов, отдавших десятилетия жизни на благо развития родного города, а также обратился к медикам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым 2022 годом, друзья», — подытожил свое поздравление Сергей Собянин.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам заявил, что всех объединяют надежды на добрые перемены. Глава государства сказал, что россияне столкнулись с новыми вызовами, но научились противостоять им. Президент также поблагодарил россиян за поддержку. Он отметил, что достижение всех задуманных целей зависит только от нас самих.