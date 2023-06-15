15 июня 2023, 17:18
Собянин ответил на вопрос о запрете электросамокатов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин: в столице не планируют запрещать движение на электросамокатах
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти столицы не запретят электросамокаты.
Будем бороться, но не запрещать.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Тем не менее он уточнил, что для регулирования их скорости могут привлечь искусственный интеллект.
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Ранее на ПМЭФ мэр Москвы высказался о возможностях ИИ.
Сергей Собянин
Электромобили
Москва 2023
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