Общество 15 июня 2023, 17:18 Собянин ответил на вопрос о запрете электросамокатов в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин: в столице не планируют запрещать движение на электросамокатах РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти столицы не запретят электросамокаты.

Будем бороться, но не запрещать. Сергей Собянин Мэр Москвы

Тем не менее он уточнил, что для регулирования их скорости могут привлечь искусственный интеллект.

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