Собянин оценил мощность центров вакцинации в Москве

Мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки, и столица готова к такой нагрузке. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

«Уже несколько дней объем вакцинации достиг 110 тысяч человек в сутки, причем мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Поэтому мощности всех центров вакцинации рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Власти заранее подготовились к тому, что эти два вектора — вакцинация первым и вторым компонентами — сойдутся в пике, и системе нужно будет выдержать эту нагрузку, отметил столичный градоначальник.

«Мы готовы к этому», — подчеркнул Собянин.

Мэр столицы ранее заметил, что некоторые группы москвичей остаются в смертельной опасности из-за распространения коронавируса в городе. Несмотря на улучшение ситуации, она все еще остается сложной. Болезнь, как отметил Собянин, начала протекать иначе. Сначала инфекция никак не дает о себе знать, а спустя некоторое время у человека появляются симптомы ОРВИ и начинается резкое ухудшение состояния.