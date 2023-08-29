Общество 29 августа 2023, 16:12 Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе Москвы Собянин приехал на церемонию открытия школы в Молжаниновском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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На Синявинской улице в Молжаниновском районе мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу на 1100 мест. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Новое четырехэтажное здание площадью 16,4 тысячи квадратных метров оснастили современным оборудованием.

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В школе открыли лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, большой спортивный зал, робокласс, ИТ-полигон с возможностью зонирования, медиатека и многофункциональная библиотека. Кроме того, в планах открыть пять кадетских классов для учеников 7-11 классов и творческие мастерские.

Школа откроется уже первого сентября.

Первоклассная хорошая школа, оснащенная всем необходимым. Сейчас Молжаниново — одна из самых проблемных территорий у нас по школам. Но нужно подождать полгода — и будет все хорошо. Сергей Собянин

После открытия Собянин пообщался с учителями, будущими учениками школы и их родителями.

Ранее мэр рассказал о программе реконструкции 50 школьных зданий Москвы. Она начнется уже в 2024 году.