Общество 06 декабря 2023, 16:15 Собянин открыл храм Святого князя Владимира на северо-западе Москвы Мэр Москвы Собянин открыл храм на территории бывшего Тушинского аэродрома Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый храм на территории бывшего Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе Об этом сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Строительство духовно-культурного центра с храмом святого Владимира в Тушине на 785 прихожан завершили в октябре этого года. Его общая площадь достигла почти 6,2 тысячи квадратных метров. Высота белокаменного шатрового храма составила 58 метров до креста.

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Фасад украсили мозаичные панно, которое посвящено тысячелетней истории христианства в стране. Кроме того, растительный орнамент, высеченный в камне, дополняет общую картину.

В архитектурный ансамбль храма вошли звонница и деревянная часовня. Кроме того, там расположили и культурно-выставочный центр, который внешне напоминает башню Псковского Кремля.

Ранее Собянин осмотрел новый теннисный центр на северо-западе Москвы.