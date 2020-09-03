Собянин открыл движение по двум трассам в ТиНАО

Теперь горожанам доступна автодорога «Марьино — Саларьево» и выезд из Коммунарки на МКАД. Мэр города отметил, что дорожное строительство играет одну из важнейших ролей в деятельности правительства Москвы.

Отмечается, что обе дороги имеют колоссальное значение для жителей. Они являются дублерами Калужского и Киевского шоссе. Открытие этих трасс улучшило транспортное обслуживание города Московский, населенных пунктов Газопровод, Мамыри, Саларьево, Николо-Хованское, Зименки, Пушкино, Марьино, поселка Валуево, Филимонки, а также близлежащих СНТ.

При этом Собянин поблагодарил строителей, которые много сделали для процветания города, а также поздравил жителей с открытием дорог. Новые магистрали разгрузят другие шоссе и выезды на МКАД, отметил глава столицы.