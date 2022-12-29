Общество 29 декабря 2022, 19:33 Собянин открыл 2 новых корпуса «Бауманки»

Читать 360tv в

В рамках масштабного проект обновления материальной базы МГТУ имени Баумана мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко открыли два новых корпуса. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

В новых зданиях будут располагаться биотехнологический центр и центр транспортного инжиниринга. Всего в рамках проекта откроют 14 современных корпусов. Их общая площадь составит порядка 170 тысяч квадратов.

Реклама

Полностью обновление «Бауманки» планируют закончить в соответствии с планом в 2024 году. Но также часть корпусов откроют и в 2023 году. Новые здания появятся на берегах Яузы. Под корпуса выделили 8 гектаров земли.

Реклама

Всего по России планируют обновить 25 кампусов. Такое поручение дал президент Владимир Путин. В настоящее время проект на разных этапах реализуют в 17 университетах, но МГТУ имени Баумана значится лидером с большим отрывом.