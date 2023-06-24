Общество 24 июня 2023, 13:55 Собянин опроверг вбросы о перекрытии въездов и выездов из Москвы Собянин: ограничений на въезд и выезд из Москвы нет РИА «Новости»

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Информация о перекрытии движения на въездах и выездах из Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

«В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта», — уточнил он.

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Глава города еще раз подчеркнул, что никаких ограничений на въезд и выезд из столицы нет. На фоне появляющихся вбросов мэр призвал жителей доверять только официальным источникам и сохранять спокойствие.

«Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества», — заключил Собянин.

Утром он объявил о том, что в Москве ввели режим КТО. Аналогичные меры также приняли в Московской области и еще ряде других регионов страны.