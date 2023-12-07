Общество 07 декабря 2023, 08:39 Собянин одобрил планы строительства трех городских вокзалов в Москве Собянин: три новых городских вокзала в Москве построят возле станций МЦД-3 Сайт мэра и правительства Москвы

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Проекты планировки участков, прилегающих к третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский», утвердили в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Работы пройдут на участках от станции Моссельмаш до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная. В рамках проекта построим городские вокзалы МЦД-3 Моссельмаш, Лихоборы и Останкино», — уточнил он.

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От станции Моссельмаш до Валаамской улицы

Запланированная зона от станции Моссельмаш до Валаамской улицы составляет 407,8 гектара.

В планы входит благоустройство станций МЦД-3 Моссельмаш и Лихоборы. В результате ремонтных работ они должны превратиться в модернизированные вокзалы города и соответствовать высоким стандартам транспорта.

По проекту возведут западный вестибюль станции Московского центрального кольца (МЦК) Лихоборы, а неподалеку от него построят многоуровневый паркинг площадью 10,25 тысячи квадратных метров.

Кроме того, рядом со станцией Лихоборы МЦД-3 организуют отстойно-разворотную площадку и остановку для пассажирского транспорта. Вдобавок построят общественно-деловой центр площадью 500 тысяч квадратных метров.

От улицы Академика Комарова до Москвы-Товарной

Еще одна проектируемая территория от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная будет расположена на площади 240,2 гектара.

Для реализации планов модифицируют станцию МЦД-3 Останкино. Она также станет современным городским вокзалом. Помимо этого, работники проложат к нему трамвайные пути на 3,5 километра от Аргуновской улицы.

Рядом со станцией метро «Петровско-Разумовская» оборудуют отстойно-разворотную площадку и конечную для наземного транспорта. Также на съездах улицы Комдива Орлова подготовят удобные остановки.

Приблизительно шесть километров прилегающих дорог, включая улицы Академика Королева, Комдива Орлова, в ближайшее время приведут в порядок.

Трансформация коснется и станций Моссельмаш, Лихоборы и Останкино для улучшения работы МЦД-3. Линию наземного метро, которая связала Зеленоград с Раменским, с 38 остановками запустили в августе 2023 года.

Накануне москвичей оповестили, что график движения пригородных поездов в Москве изменится с 10 декабря.