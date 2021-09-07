Собянин объяснил, как в Москве разгрузят движение на 25%

Строительство четырех хорд в Москве завершат в 2022–2023 годах, оно позволит разгрузить движение в столице на четверть.Об этом на телеканале ТВЦ заявил в понедельник мэр города Сергей Собянин.

Собянин пояснил, что новые магистрали будут соединять отдельные районы и округа Москвы. Юго-Восточную хорду планируют достроить уже до конца следующего года. Северо-Восточную запустят в сентябре 2022 года. Северо-Западная хорда, по словам мэра, уже достроена. Градоначальник отметил, что в дальнейшем планируется продлить участки магистралей.

Хорды помогут улучшить транспортное сообщение в 73 районах столицы. Ожидается, что они снизят загруженность дорог.

В начале августа запустилось движение на одном из участков Юго-Восточной хорды. Речь идет о магистрали от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. 28 километров нового путепровода улучшили движение в 20 районах Москвы. На открытии присутствовал и Сергей Собянин.