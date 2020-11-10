Собянин объяснил введение новых коронавирусных ограничений в Москве

Московские власти вводят новые ограничительные меры в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Мэр российской столицы Сергей Собянин подробно объяснил это решение.

Он заявил, что в Москве наблюдается рост числа заболевших COVID-19 еще с сентября. Однако до последнего времени ситуация не казалась критичной.

«Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября 2020-го, было выявлено 6897 случаев заболевания — антирекорд за весь период пандемии», — подчеркнул Собянин. Сообщение появилось на его официальном сайте.

Также выросло число положительных тестов на коронавирус. Если в августе речь шла только об одном из 100 ПЦР, то в конце октября доля положительных результатов возросла до 5,8%, потом — до 7,5%. Мэр считает, что в следующие недели ситуация может только ухудшиться.

К тому же растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. Этот фактор сильно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Исходя из всего вышесказанного, Москва вводит дополнительные ограничительные меры. Они будут действовать с 13 ноября по 15 января 2021 года.

Все студенты столичных вузов и колледжей должны перейти на дистанционное обучение. Им рекомендуют по возможности оставаться дома и сократить поездки по городу. Студенческие транспортные карты будут заблокированы.

Ресторанам, барам, кафе и другим подобным заведениям запрещено работать с 23:00 до 06:00. В кино и театрах должно быть не более 25% зрителей от общей вместимости зала. Все массовые мероприятия перейдут в онлайн-режим. Детские лагеря, развлекательные центры, игровые комнаты в ТРЦ закроют в Москве. Проводить мероприятия на свежем воздухе разрешается.