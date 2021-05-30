Собянин объяснил рост случаев СОVID-19 в Москве после майских праздников

Рост случаев коронавируса и госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве после майских праздников связан с тем, что в выходные люди не обращались к врачам. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, рост заболеваемости был объективным. Он напомнил, что осенью и весной всегда наблюдается рост любых простудных заболеваний. Теперь к этому и добавился ковид.

«После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим», — заявил мэр в интервью телеканалу «Россия 1».

Москва является лидером по числу случаев заражений коронавирусом в России. По данным оперштаба, за минувшие сутки в столице был выявлен 3241 случай COVID-19.

Ранее Собянин заявил, что в московских ресторанах могут появиться свободные от ковида зоны, где будут отдыхать привитые посетители.