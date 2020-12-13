Собянин объяснил, почему в Москве на Новый год не будет сухого закона

Страны не раз вводили сухие законы, которые заканчивались масштабным пьянством. Именно поэтому нет смысла вводить ограничения на продажу спиртного в Новый год, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом», — пояснил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В конце ноября участники проекта «Трезвой России» предложили запретить продавать алкоголь 1 и 2 января. Руководитель организации и член Общественной палаты Султана Хамзатова пояснила, что именно в эти дни происходит больше всего отравлений спиртным. В итоге появляется больше работы у медиков, которые сейчас занимаются пациентами с коронавирусом, пишет Ura.ru.

В свою очередь депутат Вячеслав Лысаков отметил, что запрет может наоборот создать ажиотаж. Люди начнут закупаться алкоголем заранее, но не факт, что смогут его сохранить. По словам депутата, «для определенной части нашего общества хранить алкоголь — это нонсенс. Раз они запаслись, то будут пить, пока он не закончится».