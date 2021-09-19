Собянин объяснил осенний рост случаев коронавируса в Москве

Рост случаев коронавируса в Москве связан с началом осеннего периода, когда люди возвращаются из отпусков, начинается новый учебный год, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он призвал жителей следить за здоровьем.

«Надо просто в этот период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

За минувшие сутки в Москве выявили 2746 новых случаев коронавируса. По данным оперштаба, в больницы попали 627 человек. На ИВЛ находятся 268 пациентов.

Ранее глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун предупредил, что вероятность четвертой волны коронавируса в Москве оценивается как очень высокая. Собянин также не исключил нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице в ближайшие месяцы. При этом он заверил, что вводить новые ограничения из-за коронавируса не планируется.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 7 254 754 случая коронавируса в 85 регионах страны.