Власти Москвы сообщили о стремительном улучшении ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице становится лучше. Как заявил мэр в интервью телеканалу «Россия-1», число заражений уменьшилось уже в три раза.

«Действительно, ситуация быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23,5 тысячи до 12 тысяч», — сказал Собянин.

28 июля впервые за долгое время в России появилась позитивная статистика: в среду в стране зафиксировали минимум заражений за последний месяц. За сутки в России заболели 22 420 россиян — это минимальный показатель с 30 июня. Заболевшие проживают в 85 регионах.

Ранее стало известно, что теперь приехавшим из-за границы россиянам дадут четыре дня на сдачу ПЦР-тестов. Раньше тест нужно было сдать в течение трех дней. Результаты необходимо загрузить на портал госуслуг. Но тем, кто получил прививку, ПЦР-тест сдавать не нужно, достаточно сертификата о вакцинации.