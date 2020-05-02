Собянин не исключил сокращения выдачи пропусков для проезда по Москве

Количество пропусков для передвижения по Москве на машине или общественном транспорте могут сократить. На ужесточение мер власти города пойдут, если понадобится снизить число людей на улицах из-за распространения коронавируса.

С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснил, что если в городе продолжится угроза массового заражения жителей, то власти начнут применять жесткие меры.

«Мы просто уменьшим объем выдачи цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними», — пояснил он.

Свое заявление глава российской столицы сделал на фоне того, как за сутки количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в городе увеличилось до 62 658 человек. Количество новых зараженных составило 5358 человек.

Оперативный штаб заявил, что такой резкий рост новых случаев связан с быстротой подтверждения проводимых тестов. За сутки специалисты берут более 40 тысяч новых анализов. Кроме того, сейчас появилась возможность перепроверки результатов. Если раньше для этих целей использовалась только одна лаборатория, то теперь их число увеличилось до 14.

По всей России третий день растет число новых случаев заражения. Каждый день новый рекорд. Если 30 апреля прирост составил 7099 человек, то 1 мая стало известно еще о 7933 новых случаях. За минувшие сутки врачи подтвердили наличие коронавируса у 9623 человек.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что такое развитие событий эксперты предсказывали еще неделю назад. Она назвала это финалом тех рисков, о которых все предупреждали. При этом она отметила, что у половины всех зараженных коронавирусом никаких признаков инфекции нет, при этом все они являются распространителями.

В этой связи она призвала жителей страны сохранять режим самоизоляции еще на две недели. По итогам, если эпидемиологическая ситуация смягчится, то введенные ограничения начнут снимать. В противном случае россиян ждет ужесточение карантинных мер.

На сегодняшний день официальная статистика по России следующая: количество зараженных коронавирусом составляет 124 054 человека. Количество пациентов, которые смогли побороть болезнь и вылечиться, — 15 013. Количество смертей граждан с подтвержденным коронавирусом составило 1222 случая.