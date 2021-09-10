Собянин не исключил новой волны ковида в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в видеоролике, который в пятницу выложили на сайте градоначальника.

«Не факт, что через несколько месяцев или через месяц у нас не начнется новый подъем», — сказал Собянин.

Москва при этом не может постоянно жить в режиме ограничений, отметил мэр. Он объяснил, что это обусловлено в том числе и экономическими соображениями. Люди должны работать, общаться и передвигаться.

«Надо тогда превратить Москву в какой-то концлагерь, поставить посты военных на перекрестках, возле каждого подъезда по милиционеру, чтобы никто не выходил», — сказал он, подчеркнув, что это невозможно.

Все профилактические меры должны быть сбалансированы, указал Собянин. Он пояснил, что власти вводят и снимают ограничения не из-за политических мотивов, а исходя из того, как складывается ситуация. При этом он признал, что пик заболеваемости ковидом в столице был достаточно быстро пройден.

В Депздраве Москвы ранее заявили, что вероятность четвертой волны коронавируса в столице очень высокая.