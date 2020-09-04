Собянин не исключил локальные вспышки COVID-19 осенью

Осенью в Москве возможно осложнение ситуации с коронавирусом. Жителей столицы предупредили, что из-за этого некоторые предприятия или школы придется временно закрыть или перевести на удаленку.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подвел промежуточные итоги пандемии, подчеркнув, что она еще не закончилась.

«Осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач», — написал столичный градоначальник.

Он заметил, что подобные обстоятельства создают «предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих».

Не исключено, что на отдельных предприятиях, в офисах или классах школ произойдут локальные вспышки COVID-19. По этой причине их либо временно закроют, либо переведут на удаленный режим работы.

«По-прежнему более 600 человек в день получают положительный тест на коронавирус. В больницах остается порядка четырех тысяч человек, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме», — сказал Собянин.

Тем не менее он обратил внимание на тот факт, что количество выявляемых в Москве случаев заражения снизилось. Оно примерно в 10 раз ниже пиковых значений.

В столице, по последним данным, подтвердили 265 066 случаев коронавируса (+692 за сутки). Выздоровели уже 219 095 москвичей, скончались 4867.