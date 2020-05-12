Собянин назвал условия для нормальной жизни после пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об условиях для нормальной жизни в «новой реальности с учетом ограничений», которые были введены для борьбы с пандемией COVID-19.

Он указал, что соответствующие мероприятия обсуждались с коллегами из регионов и кабмином, среди них были особо отмечены пять главных направлений.

«Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится. Это важнейшая, ключевая история», — подчеркнул Собянин. Его слова передает РИА «Новости».

Глава города упомянул, что власти должны обеспечить нормальную жизнь городов и регионов в условиях тех ограничений и вызовов, которые поставила перед ними вспышка коронавируса нового типа.

Ранее Собянин назвал условия условия снятия ограничений в столице. По его словам, это ответственность работодателей и соблюдение новой культуры отношения к здоровью.