    12 мая 2020, 03:15

    Собянин назвал условия для нормальной жизни после пандемии

    Александра Каширина

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об условиях для нормальной жизни в «новой реальности с учетом ограничений», которые были введены для борьбы с пандемией COVID-19.
    Собянин назвал условия для нормальной жизни после пандемии

    Он указал, что соответствующие мероприятия обсуждались с коллегами из регионов и кабмином, среди них были особо отмечены пять главных направлений.

    «Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится. Это важнейшая, ключевая история», — подчеркнул Собянин. Его слова передает РИА «Новости».

    Глава города упомянул, что власти должны обеспечить нормальную жизнь городов и регионов в условиях тех ограничений и вызовов, которые поставила перед ними вспышка коронавируса нового типа.

    Ранее Собянин назвал условия условия снятия ограничений в столице. По его словам, это ответственность работодателей и соблюдение новой культуры отношения к здоровью.