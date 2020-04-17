Собянин назвал условие ужесточения пропускного режима в Москве

По словам главы города, эффект от введения пропускного режима в Москве очень хороший, а подавляющее большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции.

«Мы предполагали, что на конец этой — начало следующей недели будет рост госпитализаций в три-четыре раза, но этого не произошло», — отметил Собянин.

«Власти могут ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса в Москве при росте числа их нарушений гражданами или компаниями», — заключил мэр столицы.

«360» ранее напомнил, что во время самоизоляции жители столицы могут выходить из дома только для похода в ближайший магазин или аптеку. При этом с собой нужно обязательно брать паспорт и документ, доказывающий проживание по фактическому адресу.