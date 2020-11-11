Собянин назвал срок принятия решений по новым ограничениям в Москве

Он подчеркнул, что новый пакет мер минимально скажется на экономике города и бизнеса. Собянин отметил, что падение бизнеса и убытки населения не менее критичны, чем проблемы в сфере здравоохранения. Поэтому всегда нужно искать баланс.

«Исходя из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, дальше будем принимать какие-то решения. Но эти решения минимально должны касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно, чтобы с другой стороны гарантированно обеспечивать медицинскую помощь населению», — заявил мэр Москвы.

Собянин отметил, что новый этап пандемии отличается от весеннего тем, что Москва готова к принятию новых пациентов. Поэтому серьезных ограничений в виде локдауна вводить не планируют.

«За это время мы развернули порядка восьми тысяч дополнительных госпитальных коек, научились четко и технологически выверенно выстраивать работу всех звеньев здравоохранения», — пояснил он.

Собянин заявил, что по количеству новых случаев заражения коронавирусом ситуация в Москве сравнима с весенней волной, а все новые ограничения вводятся с учетом прогнозов на несколько недель вперед.

В последний раз власти Москвы анонсировали новые меры для снижения случаев заражения коронавирусом в минувший вторник, 10 ноября.

Начиная с ближайшей пятницы в столице на два месяца приостанавливаются культурные, выставочные и просветительские мероприятия. Прекращают работать музеи и выставочные залы. Ограничивается работа ресторанов, клубов, баров, караоке и боулингов с 23:00 до 6:00.

Студентов городских вузов и колледжей переведут на дистанционное обучение. Их транспортные карты заблокируют.

Срок ограничений затрагивает и новогодние праздники. Власти Москвы уже объявили, что традиционных новогодних елок и уличного фестиваля «Путешествие в Рождество» в этом году не будет.