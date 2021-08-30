Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве одной из лучших в России

Ситуацию по коронавирусу в Москве можно назвать одной из лучших среди регионов России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, еженедельно уровень госпитализации и заболеваемости ковидом в столице становится меньше. Сейчас он снизился до минимальных значений, отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Собянин подчеркнул, что проблема не исчезла и угроза для жизни и здоровья людей все еще существует. Кроме того, впереди осень и зима, которые приносят обострения сезонных заболеваний. В частности, речь идет о гриппе.

«Поэтому максимально надо быть аккуратным, во-первых, а, во-вторых, впереди осенне-зимний период, будем смотреть, как ситуация там будет развиваться, и принимать необходимые меры», — заключил он.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве было выявлено 1 424 новых случая коронавируса. В больницы попали 417 человек. Еще 1 839 пациентов полностью выздоровели.

В городе, как и в других регионах, продолжается кампания по вакцинации. Прививку можно сделать бесплатно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Один из крупнейших в Европе центров вакцинации работает в Гостином дворе.