Собянин назвал самые знаковые объекты строительства в Москве в 2021 году

Прошедший 2021 год стал для Москвы рекордным в плане строительства недвижимости, всего было введено 15,1 миллиона квадратных метров. Мэр города Сергей Собянин на своем официальном сайте назвал самые интересные из них.

Среди объектов культуры Собянин выделил реконструкцию Дома культуры «ГЭС-2» на острове Балчуг.

«Сложнейшая многолетняя работа, которая увенчалась ошеломляющим успехом», — отметил мэр. Также Собянин назвал большим успехом строительство новой сцены театра «Уголка дедушки Дурова», отметив, что был построен новый дом для животных — артистов театра.

Из спортивных сооружений мэр отметил строительство «Чкалов Арены» — комплекса с подземной парковкой. На объекте разместились Центр автомобильного спорта, Ледовая арена и Центр художественной гимнастики.

Глава города напомнил, что ведется важное строительство десятков новых больниц и современных поликлиник. Самым крупным объектом стал детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек в Коммунарке. Он отметил, что также в нем сделаны изоляционно-диагностические боксы, необходимые для лечения инфекционных заболеваний.

«Первых пациентов приняла детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену», — продолжил мэр.

Новые подстанции скорой помощи заработали на улице Ленинской Слободы и на улице Радужной.

Среди объектов образования Собянин выделил запуск новой школы в Коммунарке на 1300 мест и образовательный комплекс на улице Потаповской Рощи.

«В 2022 году мы продолжим реализацию масштабной программы развития нашего города — будем строить новые жилые дома, школы, детские сады, поликлиники, театры и спортивные комплексы для москвичей», — заключил Собянин.