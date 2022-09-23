Собянин назвал пользу Портала потребителя Москвы | 360°

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Собянин назвал пользу Портала потребителя Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Портал потребителя города Москвы будет полезен для покупателей и заказчиков услуг. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт главы города.

Основная цель этой платформы — повысить грамотность населения, чтобы люди знали, как отстаивать свои права. Например, как решать конфликт с продавцом, как составить претензию в магазин или как подготовить судебный иск. На сайте есть множество полезных статей, видео и даже курсов,

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Москва

Сергей Собянин

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