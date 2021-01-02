Собянин назвал Москву объектом «главного удара» пандемии коронавируса

Мэр отметил, что Москва — выстояла и обеспечила горожанам достойную помощь, а это «дорогого стоит». Он также поблагодарил медиков и москвичей за проделанную работу.

«Москвы <...> была направлением главного удара пандемии, потому что самый большой город России, <...> через который перемещаются миллионы людей. Конечно, такие мегаполисы как Москва, они в первую очередь были подвержены эпидемии, рискам эпидемии», — сказал он.

По словам градоначальника, последние дни на вакцинацию записываются ежедневно белее 10 тысяч жителей. Всего записались 100 тысяч, а сделали уже 50 тысяч людей. При этом он отметил, что без вакцинации победить пандемию не удастся.

«Мы либо бесконечно будем болеть, либо привьемся и так же, как от сезонного гриппа, будем переживать все эти сезонные колебания», — объяснил он.

В конце декабря в Подмосковье началась вакцинация пожилых от коронавируса. Пункты вакцинации не будут работать только 7 января.