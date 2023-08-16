Общество 16 августа 2023, 12:30 Собянин назвал московскую систему госуслуг лучшей в России Мэр Москвы Собянин назвал столичную систему госуслуг лучшей в стране РИА «Новости»

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В Москве удалось создать лучшую систему госуслуг в России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками в общественном штабе на Покровке.

Собянин отметил, что сложно представить город без системы «Мои документы», предоставлющей искренний сервис с минимальным временем ожидания в очереди, которое составляет всего три минуты. Кроме того, большинство услуг можно получить дистанционно, не выходя из дома.

Можно нас, конечно, критиковать, что мы еще не все сделали, но лучше нас в мире никто не сделал. Сергей Собянин

Ранее Собянин назвал Москву мировым лидером по улучшению городской среды.