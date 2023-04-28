Общество 28 апреля 2023, 11:49 Собянин назвал Московский НПЗ одним из лучших европейских заводов Стоян Васев

Читать 360tv в

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) стал одной из лучших производственных площадок Европы в процессе модернизации. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра индустриального парка «Руднево».

Благодаря масштабной модернизации МНПЗ снизил воздействие на окружающую среду на 75%. К 2025 году предприятие собирается перейти на полностью безотходное производство.

Реклама

Собянин отметил, что с 2018 года подъем промышленного производства в столице вырос почти вполовину, если не учитывать показатели Московского НПЗ. Вместе с этим предприятием произошло повышение в два раза. Мэр Москвы объяснил такой успех коренной реорганизацией на МНПЗ.

«Из консервной банки он превратился в один из лучших заводов Европы», — подчеркнул глава столицы.

По словам Собянина, в Москве проводят новую индустриализацию. Город активно развивается в этом направлении.

Напомним, Московский нефтеперерабатывающий завод обновил свыше 80% оборудования в год своего 85-летия. Третий этап комплексного преобразования предприятия завершится к 2025 году.

Основным проектом в рамках программы развития является строительство комплекса глубокой переработки нефти. Этот комплекс позволит МНПЗ перерабатывать весь объем нефти без остатка в востребованные рынком продукты.