Собянин назвал дефицит мигрантов главной причиной роста цен

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нехватка мигрантов стала причиной инфляции. Из-за пандемии часть иностранных работников не смогла вернуться в Россию, что стало причиной подорожания услуг, а затем роста цен в торговле и других сферах.

В прошлом году во время карантина были закрыты стройки, из-за чего многие мигранты лишились работы и уехали на родину. Об этом рассказал Собянин в интервью РБК. Дефицит мигрантов возник не только в сфере строительства, но и торговле, ЖКХ и многих других.

«Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — объяснил Собянин.

Но спустя год бизнес все лучше адаптируется к этой проблеме и начинает увеличивать объемы.

С 1 августа иностранцы, которые намерены жить и работать в России, начали сдавать экзамены по русскому языку по-новому. Его начали проводить с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ) стандартизированной формы.