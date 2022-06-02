Собянин и Патрушев побывали на московском фестивале «Рыбная неделя»

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев приняли участие в фестивале «Рыбная неделя», который проходит в Москве до 5 июня. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Для горожан и гостей города были подготовлены 23 площадки. На фудкортах представлены черноморская барабулька, байкальский омуль, камчатский краб, камбала и палтус из Мурманска, чилийская форель, масляная рыба из Вьетнама и другие гастрономические изыски.

Фестиваль проводится в столице уже в четвертый раз. Всего за несколько дней участникам удалось продать в два раза больше продукции, чем в предыдущие годы.

«В этот раз он наиболее популярен, потому что, наверное, москвичи уже соскучились по таким мероприятиям, во-первых. Во-вторых, ассортимент, который здесь предлагается, просто огромен, со всех морей России: и северных, и дальневосточных, и Каспия, и Черного моря, представлено около 20 видов вкуснейших рыб», — сообщил Собянин.