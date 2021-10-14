Собянин допустил введение новых антиковидных мер в Москве

Новые антиковидные меры могут быть введены в Москве. Но город не будет останавливаться из-за пандемии, сказал мэр Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Могут быть какие-то меры, но город будет жить Сергей Собянин мэр Москвы.

Глава города подчеркнул, что осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с сильной динамикой. Рост заболеваемости в столице находится на уровне 20-30%. Поэтом возможны краткосрочные меры, связанные со сдерживанием распространения заболевания.

При этом Собянин считает, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в столице не имеет смысла.

За последние сутки в Москве выявили 6712 новых случаев коронавируса. Умерли 72 человека. Число заболевших в городе в последний месяц растет.

Источник фото: Стопкоронавирус.рф

Новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией заставила многие российские регионы вводить обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Из-за сезона простуд в прививочных пунктах скапливаются огромные очереди.