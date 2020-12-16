Собянин допустил сохранение мягких ограничений по коронавирусу в 2021 году

Об этом Собянин заявил во время выступления с отчетом в Мосгордуме. Он отметил, что решения по реформе здравоохранения вопреки критике спасли десятки тысяч москвичей. Мэр выразил надежду, что вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей столицы уже в ближайшие недели. Об этом написал RT.

Градоначальник затронул вопрос, связанный с экономической ситуацией в Москве. По его словам, реальные доходы москвичей уменьшились на фоне пандемии, тысячи людей потеряли работу. Власти потратили на борьбу с пандемией 300 миллиардов рублей. Таким образом потери бюджета превысят 600 миллиардов.

Москва с начала пандемии остается лидеров в России по числу заражений коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у чуть более 5000 жителей города. Общее число заболевших москвичей превышает 708 тысяч.

С середины ноября в Москве действует ряд ограничений. Все студенты переведены на дистанционное обучение, мероприятия тоже перешли в онлайн-режим. Ресторанам, барам и другим местам общепита запретили работать ночью. Заполняемость кинотеатров и театров не должна превышать 25%. Однако московские власти заверили, что тотального локдауна на время новогодних праздников не будет.