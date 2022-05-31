Собянин: число самозанятых в России превысило миллион человек

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более миллиона местных жителей оформили самозанятость. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

По словам мэра, изначально предполагалось, что такой формой налога воспользуются только сотни тысяч москвичей. В итоге нововведения обрели большую популярность.

«Всего за три с половиной года действия нового налога число самозанятых в столице превысило миллион человек — примерно 15% от всех работающих в столице», — рассказал Собянин.