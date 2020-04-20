Собянин предупредил о жестких ограничениях в Москве до 1 мая. Что будет дальше?

Как рассказал градоначальник, принято решение продлить до 1 мая достаточно жесткие ограничения и пропускной режим. Все эти меры для борьбы с коронавирусом «достаточны на данном этапе», а как действовать дальше — станет понятно в ближайшую неделю, заявил Собянин.

По его словам, сейчас число больных стабилизировалось на уровне 1000-1300 человек в сутки, ситуация улучшилась благодаря тому, что москвичи остаются дома. Кроме того, тесты на определение COVID-19 стали более качественными. «Сейчас нет такого взрывного роста и даже нет следования общей диаграмме заболевших», — подчеркнул мэр Москвы.

Ранее на видеоконференции перед совещанием с экспертами-вирусологами президент Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пока не достигнут. Он отметил, что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы сгладить его прохождение.