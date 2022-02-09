Собянин анонсировал четыре проекта благоустройства на севере Москвы

Четыре территории благоустроят в САО Москвы в рамках программы «Мой район» в 2022 году. Об этом сообщило «Утро.ру».

В Левобережном районе благоустроят Набережную канала имени Москвы. Там появятся места для отдыха и спортивные площадки.

В Молжаниновском районе благоустроят Синявинский сквер. Сквер озеленят, обустроят зоны для пикников, спортивные площадки, а также площадку для выгула собак.

В Коптево обновят спортивный городок «Бригантина», там установят лавочки и организуют зоны для занятий йогой и скалодром.

Наконец, в Тимирязевском районе благоустроят территорию вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы. Там появится пешеходная зона и зоны для отдыха.