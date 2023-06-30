Общество 30 июня 2023, 02:44 Собиравшая информацию о российских военных жительница Луганска признала вину РИА «Новости»

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Собиравшая данные о российских военных жительница Луганска, которую задержали сотрудники ФСБ, дала признательные показания. Об этом сообщила газета «Известия».

Во время допроса женщина объяснила, как проходил процесс передачи информации украинской разведке о военных РФ. Она видела передвижения военной техники во время езды по городу.

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«Когда ехала на работу, с работы, на дачу, с дачи, я смотрела, где и что проезжает, как продвигается военная техника, и даже видела, как летают вертолеты», — заявила подозреваемая во время следственных мероприятий.

Женщина отметила, что фиксировала увиденное, а потом связывалась со спецслужбами Украины через мессенджер Telegram и сообщала обо всем, что удалось заметить.

О задержании женщины стало известно 29 июня. С октября 2022 года она, «руководствуясь личными мотивами», следовала указам человека, который действовал в интересах украинской стороны.

Ранее ФСБ задержала еще одну женщину по подозрению в шпионаже. Подозреваемую поймали в Москве. Ведомство попросило Лефортовский суд столицы об ее аресте, однако судебный процесс будет осуществляться в закрытом формате из-за секретности уголовного дела.