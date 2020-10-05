Собирающему компьютеры школьнику прислали паяльник из Великобритании

Мальчик с раннего детства начал работать с техникой. В начале года, когда учебные учреждения города закрылись на карантин, отец предложил Сергею собирать сломавшиеся компьютеры для тех, кто не может приобрести их самостоятельно.

«Все его сверстники, одноклассники пошли на карантин. В школе появилась проблема — не у всех есть компьютер, у кого-то нет интернета, у кого-то есть компьютер, но его надо починить», — пояснил папа подростка.

Мальчик объявил о своем решении в Сети и попросил присылать ему ненужную технику. К Верзовым стали приходить посылки со всех регионов нашей страны и из-за границы. О его работе узнал директор завода промыслового судостроения. Он безвозмездно предоставил школьнику отдельное помещение под офис и мастерскую.

Помимо прочего, юному специалисту прислали паяльное устройство из Британии. Отправитель заявил, что мальчику нужно помочь в его намерении делать хорошие дела для общества.