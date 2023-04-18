Общество 18 апреля 2023, 18:08 «Собирай сокровища» в «Пятерочке». Торговая сеть запустила акцию с челленджем в Likee ТС «Пятерочка»

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Торговая сеть «Пятерочка» запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ», в рамках которой предлагает юным гостям собрать коллекцию уникальных монет. Акция будет проходить во всех магазинах «Пятерочка» с 18 апреля по 22 мая 2023 года.

Вперед за сокровищами!

Теперь в каждом магазине «Пятерочка» можно собрать коллекцию уникальных монет. Каждая выполнена в технике состаривания золота, серебра и меди и обладает уникальным дизайном. Юных коллекционеров ждут сокровища и приключения на каждом шагу: монеты можно использовать в качестве фишек в настольной игре и узнать, кто первым доберется до острова «Пятерочка». Или играть с друзьями: подбрасывать монеты, стараясь набрать больше всех очков. Также монеты можно использовать в качестве собственной валюты или обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.

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Кроме того, в наборе также есть счастливые монеты, которые обязательно принесут удачу своему владельцу!

Всего в коллекции «Магазин сокровищ» 27 разных монет, среди которых одна редкая — фирменная от «Пятерочки», а еще два от партнеров: сервиса «Х5 Пакет» и бренда Rexona. А в каждой упаковке с редкой монетой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте klad.5ka.ru для участия в розыгрыше ценных призов!

Онлайн-игра с призами в приложении

В мобильном приложении «Пятерочка» появилась онлайн-игра «Магазин сокровищ», в которой можно выиграть реальные призы. В ней предусмотрено 55 уровней игры «три-в-ряд» разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профи смогут пройти их все! За прохождение уровней предусмотрены различные призы от «Пятерочки» и партнеров. Например, можно выиграть 45 дней подписки онлайн-кинотеатра «Иви» или до пяти тысяч дополнительных баллов на карту «Х5 Клуба».

А для тех, кто пройдет 35 уровней, предусмотрен розыгрыш более 190 суперпризов: путешествия, смартфоны, планшеты, наушники и многое другое.

Челлендж в Likee

Кроме того, с 25 апреля в социальной сети Likee запускается новый челлендж с призами для активных участников. Нужно будет активировать маску пирата, повторить танец под трек «Пятерочки» и выложить видео с хештегом #МагазинСокровищ.

Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверена, что «Магазин сокровищ» также понравится покупателям — и не только детям, но и их родителям, ведь такой акции с моментами раньше не было, это совершенно новая и увлекательная игра, которая поможет подарить ребенку новое хобби и пробудить в нем дух приключений. Надежда Сидорова руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятерочка»

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте klad.5ka.ru.