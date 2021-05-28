СМИ: киберпреступников в России соберут в общую базу

В России занялись унификацией статистики по киберпреступлениям. Составление единой базы предлагают закрепить за одним или несколькими ведомствами, чтобы эффективнее оценивать методы борьбы со злоумышленниками.

Кредитные организации предоставляют Банку России сведения по количеству и объему операций без согласия клиентов, сообщила газета «Известия». В 2020 году их было 773 тысячи.

В Уголовном кодексе для преступлений, связанных с хищением денежных средств, предусмотрены отдельные составы. Они отличаются, например, для кражи с банковских счетов или мошенничества с использованием служебного положения. Из-за этого в правоприменительной практике возникают сложности, а в статистике киберпреступлений появляются расхождения.

Выработку единого подхода к формированию таких данных и оценке ущерба от подобных правонарушений поддержали в Минфине. Ведомство полагает, что разработкой полной и детальной базой киберпреступлений, в том числе и финансовых, должно заниматься одно или несколько министерств. За ними следует закрепить законные полномочия.

В банковской сфере подчеркнули, что единая и прозрачная статистика позволит видеть «болевые точки и узкие места». Такой подход поможет в выработке адекватных мер и оценке результата от их применения. Проще станет проанализировать эффективность тех или иных инструментов борьбы с преступностью.

Унификация данных, по мнению экспертов, все же не дает уверенности в том, что качество борьбы с мошенниками повысится. Более действенным станет системный подход.