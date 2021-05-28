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    28 мая 2021, 03:41

    СМИ: киберпреступников в России соберут в общую базу

    Александра Ломейко

    В России занялись унификацией статистики по киберпреступлениям. Составление единой базы предлагают закрепить за одним или несколькими ведомствами, чтобы эффективнее оценивать методы борьбы со злоумышленниками.

    СМИ: киберпреступников в России соберут в общую базу

    Кредитные организации предоставляют Банку России сведения по количеству и объему операций без согласия клиентов, сообщила газета «Известия». В 2020 году их было 773 тысячи.

    В Уголовном кодексе для преступлений, связанных с хищением денежных средств, предусмотрены отдельные составы. Они отличаются, например, для кражи с банковских счетов или мошенничества с использованием служебного положения. Из-за этого в правоприменительной практике возникают сложности, а в статистике киберпреступлений появляются расхождения.

    Выработку единого подхода к формированию таких данных и оценке ущерба от подобных правонарушений поддержали в Минфине. Ведомство полагает, что разработкой полной и детальной базой киберпреступлений, в том числе и финансовых, должно заниматься одно или несколько министерств. За ними следует закрепить законные полномочия.

    В банковской сфере подчеркнули, что единая и прозрачная статистика позволит видеть «болевые точки и узкие места». Такой подход поможет в выработке адекватных мер и оценке результата от их применения. Проще станет проанализировать эффективность тех или иных инструментов борьбы с преступностью.

    Унификация данных, по мнению экспертов, все же не дает уверенности в том, что качество борьбы с мошенниками повысится. Более действенным станет системный подход.