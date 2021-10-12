«Ъ»: Медицинскую информацию россиян соберут для анализа

В России готовится механизм, который позволит частным компаниям получать обезличенные медицинские данные россиян в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Об этом сообщил «Коммерсант». Сбором займется ООО «Дата Матрикс».

Компания создаст национальный банк биомедицинских данных и будет их анализировать, отмечается в материале. По мнению экспертов, подобные исследования заинтересуют фармацевтические и страховые компании. При этом они отмечают, что пока методы обезличивания недостаточно безопасны.

Правительство готовит регулирование, которое обеспечит возможность передачи обезличенных медицинских данных россиян компаниям, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта (ИИ), рассказали изданию источники.

Для реализации проекта на три года будет установлен ЭПР. Из проекта постановления об ЭПР следует, что ООО «Дата Матрикс» подготовит аналитические отчеты, которые могут быть использованы в «хозяйственных или научно-исследовательских целях», в частности «для анализа фармакоэкономики».

В компании подтвердили, что проект «на финальной стадии рассмотрения в Минэкономики». ЭПР, как сообщили в министерстве, предполагает обработку «больших» медицинских данных в обезличенном виде с соблюдением мер «по исключению рисков их утечки».

Поставлять эти данные будут национальные медицинские исследовательские центры, онкологические больницы и прочие учреждения медицинского профиля. В Минцифры и Минздраве изданию сообщили, что вопрос определения операторов данных, их прав и обязанностей находится в стадии проработки.