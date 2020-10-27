Собчак заявила, что заразилась коронавирусом

«Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии», — заявила Собчак.

По ее словам, у нее были температура и кашель, а на четвертый-пятый день она перестала чувствовать запахи. Врач рассказал журналистке, что болезнь проходила у нее в легкой форме. Собчак призналась, что ей все время хотелось спать. Кроме того, она находилась в депрессии. Такое чувство она в последний раз испытывала после родов.

Телеведущая отметила, что в конце лета коронавирусную инфекцию нашли у ее сына Платона. После этого вся семья ушла на карантин. Сейчас ребенок находится у своего отца — Максима Виторгана. Собчак предположила, что могла переболеть COVID-19 два раза, либо в первый раз не заразилась от сына. Чтобы окончательно поправится, Собчак пропивает курс витаминов. Это витамины С, D и еще цинк.

Telegram-канал Mash в середине октября сообщил, что Собчак сдала ПЦР на COVID-19 и результат оказался положительным. Однако сама Собчак опровергла данную информацию в своем Telegram.