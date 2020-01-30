Собчак со скандалом сняли с самолета во Внуково

Ксению Собчак сняли с самолета в московском аэропорту Внуково. Рейс SU 6034 авиакомпании «Россия» должен был вылетать в Санкт-Петербург, но почему-то задерживался. Пассажиры нервничали. Они решили, что самолет не уходил на рулежку из-за звездной пассажирки.

«Более 2,5 часа сидим в самолете. Неадекватный кумир поколения Дома-2 Ксения Собчак решила выйти из самолета, когда он уже был на ВПП (взлетно-посадочной полосе)» — рассказал один из пассажиров рейса Сергей Шуляк.

По словам другого пассажира, Собчак уже на взлете отказалась лететь и устроила скандал. Из-за этого борт снова отправили на стоянку, чтобы телеведущая могла покинуть борт.

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«Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер (!) из-за пролета начальников — я не готова», — написала позже Собчак в своем Telegram-канале.

Сама Собчак позже объяснила, что она устала ждать вылета. По этой причине решила покинуть самолет. По словам Собчак, в этот день в аэропорту был настоящий транспортный коллапс: самолеты не выпускали в небо из-за правительственного борта.