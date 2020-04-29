Собчак рассказала Соловьеву, зачем ввязалась в крабовый бизнес

Ксению Собчак пригласили в крабовый бизнес в качестве инвестора и партнера. Изначально она не собиралась погружаться в тонкости отрасли. Однако позже поняла, что там идет война.

Об этом журналистка рассказала в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в рамках его программы «Соловьев. Live» на YouTube.

«Я не эксперт рыбной отрасли, я просто инвестор. Но успела разобраться — есть устоявшаяся отрасль на рынке, которая приносит стабильный доход, рабочие места. Поэтому вокруг отрасли происходит беспредел», — заявила Собчак.

По ее словам, владельцы крабовой компании пригласили ее в качестве бизнес-партнера, чтобы позже избавиться от этого дела. Оно стало для них проблемным. Собчак отметила, что некий предприниматель Глеб Франк пытался монополизировать крабовый бизнес и помешать ее сделке. Журналистка согласилась с мнением Соловьева о том, что ее втянули в войну.

«То, что там происходит война, — это факт. Мне говорят: „Приди, воюй, чтобы своим пиар-ресурсом осветить весь беспредел, который происходит в отрасли“», — добавила телеведущая.

Она также рассказала, что уже давно занимается бизнесом. Это происходит через партнеров-посредников, так как ведущая старается «не влезать в сферы, в которых не разбирается». Ксения призналась, что часть заработка от «Дома-2» вложила в арендный бизнес.

Ранее стало известно, что Собчак приобрела по 40% акций «Монерона» и «Курильского универсального комплекса». Еще 10% купила жена бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева Елена.

Однако Южносахалинский городской суд арестовал сделки. Дело в том, что обе компании проходят по уголовному делу предпринимателя Олега Кана. Его подозревают в контрабанде и убийстве. Позже появилась информация, что «Монерон» признали системообразующей. Это значит, что государство предоставит компании льготные кредиты.