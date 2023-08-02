Эксклюзив 02 августа 2023, 15:22 Собчак проверят на оправдание терроризма после интервью с Алексеем Паниным Лига безопасного интернета призвала проверить интервью Собчак на оправдание терроризма РИА «Новости»

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Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет России с призывом проверить интервью журналистки Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным*. Об этом «360» рассказала глава организации Екатерина Мизулина.

«Лига безопасного интернета обратилась к председателю Следственного комитета в связи с выходом интервью иностранного агента Алексея Панина* для Ксении Собчак, опубликованного в YouTube. В этом интервью Панин* делает ряд заявлений, в том числе призывает к развалу России и убийству президента Владимира Путина. Этот букет заявлений подпадает под ряд составов уголовных преступлений», — сказала она.

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По мнению юристов Лиги безопасного интернета, к ответственности за оправдание терроризма могут привлечь и распространителя интервью.

«В видео демонстрируется скриншот публикации иностранного агента Алексея Панина* о теракте на Крымском мосту, в связи с которым в отношении него завели уголовное дело по оправданию терроризма», — обратила внимание Мизулина.

Также глава Лиги напомнила, что по российскому законодательству наличие дисклеймера в видео не является правовым основанием для освобождения от ответственности за распространение незаконного контента.

Она привела пример с блогером Юрием Дудем**, который также ставил дисклеймеры в свои ролики, но его все равно привлекли к ответственности за пропаганду наркотиков.

«Не понимаю, с какой целью публичную трибуну дают фигуранту уголовных дел, который продолжает призывать к совершению преступлений. Почему не пригласить командира танка „Алеша“, который уничтожил западную военную технику? Зачем делать героя из иностранного агента, который откровенно выступает против нашей страны? Может быть, потому что родина в другом месте?» — заключила Мизулина.

*Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.

**Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.