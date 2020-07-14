Собчак превратила свое реальное задержание в рекламу онлайн-заказов

Ксения Собчак была одной из тех, кто приехал на Лубянку поддержать задержанного советника Роскосмоса Ивана Сафронова. В какой-то момент журналистка даже оказалась задержана. Позже этот эпизод лег в основу рекламы на ее Youtube-канале.

Она прорекламировала заказ продуктов в режиме онлайн одной известной сети магазинов. Ролик можно увидеть спустя восемь минут после начала интервью Собчак с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Анохиной. В соцсетях некоторые пользователи осудили телеведущую за такой шаг.

На первых секундах рекламного ролика можно действительно увидеть кадры задержания Ксении на Лубянке на прошлой неделе. Тогда там проводили пикеты в поддержку Сафронова. Однако позже картинка меняется и журналистка уже оказывается в дежурной части. Она просит отпустить ее и говорит, что хочет есть и пить. После этого Собчак рекламирует магазин и возможность заказывать там продукты онлайн.

«Вот эта рекламка Собчак, где она в тюрьме заказывает продукты после истории Айзы о плене, выглядит довольно мерзко», — написал один из комментаторов.

Однако нашлись и те, кто ее поддержал.

«Ее заволокли в ментовку, а она и из этого сюжетец монетизировала. Талантище», — ответил другой пользователь интернета.

Ивана Сафронова задержала ФСБ 7 июля по подозрению в госизмене. В понедельник, 13 июля, ему предъявили обвинение.