Собчак потребовали уволить с Первого канала за «разжижение мозгов»

Партия «Ветераны России» потребовала уволить с Первого канала журналистку и ведущую Ксению Собчак за «разжижение мозгов» молодежи. Такое обращение председатель движения Ильдар Резяпов направил генеральному директору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.

Оно опубликовано на официальном сайте партии.

Авторы документа требуют увольнения из-за позиции Собчак — в частности за то, как телеведущая пыталась «оказать давление на следственные органы, набирая очки» в деле Сафронова.

Кроме того, партию не устраивает призыв Собчак вернуть Крым Украине. Ветераны заявили, что журналистка агитирует к «изменению государственных границ России».

«Собчак Ксения Анатольевна несостоятельна как российский общественно-политический деятель и журналист, занимающийся в своих публичных выступлениях и видеоматериалах „разжижением мозгов“ нашей молодежи и системно насаждающий правовой нигилизм», — говорится в сообщении.

«Ветераны России» попросили возбудить уголовное дело в отношении Собчак.

Собчак ответила в своем Telegram-канале, что ее «очень волнуют ветераны».

«В моем творчестве я ориентируюсь на самые широкие группы населения. Если сузить — то на молодежь и ветеранов», — заявила она.

Представители Первого канала пока не прокомментировали обращение «Ветеранов России».

На Первом канале Собчак ведет передачу «Док-ток».